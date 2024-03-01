Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Mart 2024 12:04
2024 Sandık Görevli Ücretleri Belli Oldu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre,

Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL

Sandık memurlarına 2.088 TL

Partili üyelere 1.044 TL

Bina sorumlularına 2.936 TL

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