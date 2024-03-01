Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Mart 2024 12:27
Ocak 14 günlük fark hk

Muhasebe biriminde ya da aynı olayla ilgili durumla karşılaşan arkadaşlara bir sorum olacaktı.

Aralık itibariyle 3/1 derece ye terfi aldım ve ocak ayı maaşım yeni dereceme göre yapıldı ama 14 günlük maaş farkı önceki derecem olan 4/2 ye göre yapılmış, muhasebedeki arkadaşa sorduğumda maaş farkları önceki aya göre hesaplandığı için doğru dedi. Daha sonra genel müdürlük muhasebe birimi de aynısını söyledi.

Bu durum normal mi? Maaş yeni derece ye göre yapılıp 14 günlük farkın eski derecen hesaplanması?


mihendis1234
Aday Memur
01 Mart 2024 12:41

maaş farkı almış olduğun maaşın farkıdır aralık ayındaki almış olduğun maaşını hangi derece kademeden aldıysan ondan yapılır......

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