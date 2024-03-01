Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


01 Mart 2024 12:30
Ydk takip

25.01.2024 tarihinde kademe cezasına itiraz dilekcemi ydk na sunmak üzere kurumun insan kaynakları birimine teslim ettim. Başvuru numaramıda aldım. Ancak kurumumum itiraz dilekcemi ydk ya hangi tarihte gonderdiği ile ilgili bilgi vermiyor. Ydk da itirazım ne zaman sonuçlanır, tebliğ ve soruşturma sürelerine riayet ediliyormu süreci nasıl takip edebiliriz bilgisi olan arkadaşlar yardimcı olurlarsa çok sevinirim.

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