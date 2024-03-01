Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Mart 2024 12:33
Önemli

Merhaba arkadaşlar ben 2013 yılında sınavı kazanıp 1 yıl müdür yardımcılığı yaptım. Sonra il içi tayin isteyip öğretmenliğe döndüm. Yeni yönetmeliğe göre sınavsız başvuru hakkım var mı? Bilgi verirseniz sevinirim.


Benimparamyok
Aday Memur
01 Mart 2024 13:13

Basvuru hakkiniz var hocam


KARATEPE84
Aday Memur
01 Mart 2024 13:54

Daha önce müdür yetkililer, görevlendirme müdür yardımcılığı yapmış olanlar sınavsız başvuru yapabil


parismoskovalondra
Memur
01 Mart 2024 14:09
yapamaz. kadrolu değiller.
KARATEPE84, Dün

Daha önce müdür yetkililer, görevlendirme müdür yardımcılığı yapmış olanlar sınavsız başvuru yapabil


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
01 Mart 2024 14:19

Bu konuya başlık bu mu yani "önemli" ?


mymer01
Aday Memur
01 Mart 2024 15:48

Kişiden kişiye değişir benim için önemli senin için değilse cevap vermezsin olur biter

Sevdim-Seni, Dün

Bu konuya başlık bu mu yani "önemli" ?


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
01 Mart 2024 16:19

ilkokulda dinlediğiniz veya okuduğunuz metne en uygun başlığı bulunuz diye bir konu vardı, sen o derste okuldan kaçmışsın sanırım


mymer01
Aday Memur
02 Mart 2024 09:07

Sende aile terbiyesinden yoksunsun sanırım


beyazdag06
Memur
02 Mart 2024 11:21
Hocam bu başvuru hakkı yeniden idareci ataması takviminde geçerli mi yani ne zaman başvuru yapabilir
parismoskovalondra, Dün
yapamaz. kadrolu değiller.

Sevdim-Seni
Daire Başkanı
02 Mart 2024 16:11

Gecerli,

Yönetmeliğin guncellenmis hali mevzuat gov tr de var.

Bununla ilgili bir cümle de var. Yer degistirme ve ilk atama bittikten sonra kalan kurumlara atama yapilir diyor.

beyazdag06, 6 saat önce
Hocam bu başvuru hakkı yeniden idareci ataması takviminde geçerli mi yani ne zaman başvuru yapabilir
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