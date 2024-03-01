Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Mart 2024 12:33
Önemlii

Merhaba arkadaşlar ben 2013 yılında sınavı kazanıp 1 yıl müdür yardımcılığı yaptım. Sonra il içi tayin isteyip öğretmenliğe döndüm. Yeni yönetmeliğe göre sınavsız başvuru hakkım var mı? Bilgi verirseniz sevinirim.


Benimparamyok
01 Mart 2024 13:13

Basvuru hakkiniz var hocam

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