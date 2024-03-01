KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


01 Mart 2024 12:38
Ahmet Yesevi mühendislik

Arkadaşlar, merhaba. Bilgisayar programcılığı mezunuyum. Uzaktan eğitim ile mühendislik okumak istiyorum, ancak Ahmet Yesevi Üniversitesi geçen sene alım yapmadı. Bu sene alım yapar mı ona göre sınava hazırlanacağım

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