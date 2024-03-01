Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Mart 2024 12:52
Sandık başkanlığı görevi almak isteyenler (Bahçelievler)

Herkese merhaba İstanbul/Bahçelievler'de 31 Mart seçimleri için sandık başkanı olarak görevlendirildim ancak o tarihte işim olduğu için gidemeyeceğim. Paraya ihtiyacı olup görevi benden almak isteyen varsa mesaj yoluyla ulaşabilir.

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