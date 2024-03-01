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01 Mart 2024 13:37
2023 Ekim dönemi başvuran ve hakkında asgari koşulu sağlamıyor iddiası olan doçent adayları

105 günlük bekleyişin ardından yine asgari koşul iddiası ile karşı karşıya kaldım. Yine diyorum çünkü 2022 Ekim başvurum bu sebeple iptal edilmişti. Asgari iddiasının sebebi alan dışı olduğu iddia edilen yayınlarımdı. Alan dışı olup olmadıkları tartışmalıydı ama sonuca itiraz etmedim. Yeniden başvurmaya karar verdim. 8 aylık süreç içinde 100 puan koşulunu sağlamak için bir makale ve 4 sempozyum bildirisi yaptım. Toplam puanım 101 oldu. Aslında bir makale daha yayınlayıp 2024 Mart'ta başvuracaktım, ama kriterler değişince en az 2 yıl başvurma şansım olmadığı için 101 puanla başvurmaya karar verdim. Fakat bu defa alan dışı olduğu iddia edilebilecek herhangi bir yayınım yoktu. YL öğrencisi mezun ettim. her bölümde gerekli kriterleri sağladım. Yine de asgari iddiasından kurtulamadım. Fakat bu defa üak iddiayı reddetmez ise kesinlikle mahkemeye başvuracağım.


setdocada
Aday Memur
01 Mart 2024 15:21

Hocam geçmiş olsun.

Ben de 2022 ekimde 3/2 başarısız oldum. Bu dönem de asgari aldım. Puan ile ilgili değil çünkü başarısız olduğum dönemde 145 ner 180 ham puanım vardı. Bu başvuruda 175 net 220 ham puanım var.

Asgari vermenin büyük bir keyfilik olduğunu düşünüyorum. Aslında 7 martı değil 12 martı bekleyeceğiz, çünkü komisyon toplandılar sonra 5 gün içerisinde bildirecek. Asgari koşul ile.ilgili ciddi bir farkındalık oluşturmak lazım.


gecakademisyen
Aday Memur
01 Mart 2024 15:23

Yazdığınız için teşekkür ederim. Ben bu defa bütün hukuki haklarimi arayacağım.

setdocada, 11 dk. önce

Hocam geçmiş olsun.

Ben de 2022 ekimde 3/2 başarısız oldum. Bu dönem de asgari aldım. Puan ile ilgili değil çünkü başarısız olduğum dönemde 145 ner 180 ham puanım vardı. Bu başvuruda 175 net 220 ham puanım var.

Asgari vermenin büyük bir keyfilik olduğunu düşünüyorum. Aslında 7 martı değil 12 martı bekleyeceğiz, çünkü komisyon toplandılar sonra 5 gün içerisinde bildirecek. Asgari koşul ile.ilgili ciddi bir farkındalık oluşturmak lazım.

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