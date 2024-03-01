2023 Ekim dönemi başvuran ve hakkında asgari koşulu sağlamıyor iddiası olan doçent adayları

Hocam geçmiş olsun.

Ben de 2022 ekimde 3/2 başarısız oldum. Bu dönem de asgari aldım. Puan ile ilgili değil çünkü başarısız olduğum dönemde 145 ner 180 ham puanım vardı. Bu başvuruda 175 net 220 ham puanım var.

Asgari vermenin büyük bir keyfilik olduğunu düşünüyorum. Aslında 7 martı değil 12 martı bekleyeceğiz, çünkü komisyon toplandılar sonra 5 gün içerisinde bildirecek. Asgari koşul ile.ilgili ciddi bir farkındalık oluşturmak lazım.