Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mart 2024 13:40
Sağlık kuruluna sevk edildim, süreç hakkında bilgi

Gecenlerde arkadasimi kiramayip alkol aldim, alkollu iken tanimadigim kisilerle tartisma yasadik akabinde polisler geldi ve agresif tutuar sergiledigim icin amirlerim beni hastaneye sevketti silahimi tedbir geregi muhafaza altina aldilar.Hastanede polikilinikleri tek tek gezip normaldir diye onay aldim. Ve hastane iki gun sonra heyete cikacagimi soyledi benim sormak istedigim soru sudur heyete ciktiktan sonra olumlu gorurlerse ne zaman tekrar silahli uniformali gorevime donerim bazilari 6 ay rutin kontorollere gitmen gerekiyor diyordu ancak ben iki gun sonra direk heyete cikiyorum.6 ay gidip gelcem mi yoksa hemen alacakmiyim silahimi

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