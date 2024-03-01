Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


01 Mart 2024 14:28
Eti Maden Maaş

Etimaden (Taşra):

Memur:43.220

Şef:48.700

Başuzman:48.570

Uzman:49.500

Birim Müdürü:50.600

Mühendis: 53.750

Tekniker:46.500

Ocak 2024 Maaşları. 100 tl aşağı 100 tl yukarı yaklaşık

budur maaşlar. Kırka ve Emet için.


mmr-26
Aday Memur
01 Mart 2024 15:22

başuzman başındaki baş ön ekinden de anlaşılacağı üzere uzmandan üst kadro ve maaşı da daha fazla. başuzman 1 sayılı ,uzman 2 sayılı cetvel. başuzman vergiye girmez uzman nisan ayında vergiye girer. mühendislerinde arazi tazminatı var ne kadar bilmiyorum.

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