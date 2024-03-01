Artık tabuları yıkıyorum

Tutturmuşlar mühendisler,Hemşireler kendi alanından girsin.

Hayatın gerçeklerini anlamanız için artık bazı şeyleri anlatmanın vakti geldi.

Kamu mühendisleri:

Evrak,yazışma varsa arıza bakım ve vardiya,nöbet...

Şimdi mesleğini yapıyor değil mi?

Değil.Mezunlar üniversite hayatına dönüp baksınlar hangi birini üniversitede öğrenmişler.Üniversitede öğrenip gelip kamuda öğrendiklerini uygulayan kaç kişi var.

Siz bir Almanya,Abd,Japonya değilsiniz.Size salt teorik olarak öğretilen bilgileri de sahada uygulamıyorsunuz.

Sizin uygulamanız gerekenleri sizinle iş birliği yapan proje firmaları yapıyor.Ben de bu firmalarda bulundum.Kamuyla iş yaptım.Ama gerçekten mühendislik kölelik ve bu ülkede mühendislik yapılmıyor.

Proje yapmamıza rağmen işin aslı ustada bitiyor.Biz sadece en*y* gibi o işin imza sorumluluğunu alıyoruz.Projeyi de usta işini bitirdikten sonra ona göre çiziyoruz.Yani sıfırdan bir proje üretmiyoruz.

Almanya ya bakarsan ordaki mühendisler her şeyini kendi tasarlayıp çiziyor.Orda teknisyenler mühendise uyarken burda mühendis teknisyene uymak zorunda.Farkı anladınız mı?

Normal işçiden 2k-3 k fazla alarak büro personelliği yapıyoruz burda.

Mühendislik=Büro efendisi

Büro personeli 8.00-17.00 ve hiçbir sorumluluk almadan maaşını alıp 17 de çıkıp kafa rahat evinde oluyor.

Kamu mühendisi vardiyalı ise sabaha kadar telefon başında bekliyor.

Şimdi bazıları diyor mühendis mühendisliğini yapsın.Akıllı olan 6K fazla maaş için aile hayatını,kendi hayatını,rahat uykusunu feda eder mi?

Üstelik dayatılan imza yetkisiyle.

Hemşireler nelerle uğraşıyor.Dayakçı hasta mı dersin.Bitmeyen gece nöbetleri mi dersin.

İnsanlar kalan 30 sene ömründe zaten emekli olamayacağını biliyor çünkü ömrü şu anki sağlıksız besinlerle kısalacak bunun farkında.Bu yüzden son 30 senesini bari rahat yaşayayım diyor.

Şimdi sen olsan Büro memuru mu seçersin Kamu mühendisi mi?

Kaldı 30 senen. Make your choice!