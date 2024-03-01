Polisin gece mesaisi zorluğu

Gece çalışmak insanı yıprattığı ve yaşından fazla gösterdiği ve erken ölümlere sebeb olduğu aşikar. ne geceye giderken ne geceden çıkınca uyuyamayan ben için uyku saatleri yalnızca akşam 10 ve sabah 10 olan bana ne önerirsiniz? gece 2 de üçte de yatsam sabah 6 da kalkıyorum. benim uyku saatim 10 ve sabah 6 dır. başka saat dilimleirnde uyuyamıyorum. gece 1 de yatsam sabah 6 da ayaktayım. 12 yada 1 de yatsam uyku ve gece benim için bölünmüş oluyo. geceye giderken sıfır uyku geceden çıkınca da sıfır uyku. denemediğim bişey kalmadı. alışma falan değil benim uyku saatim sadece akşam 10 ve sabah 6 dır. uykusuz olduğum zaman gergin sinirli oluyorum. hayat kalitesi uykuyla kaliteli bir uykuyla artar. malesef geceleri çok zorlanıyorum.