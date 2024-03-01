Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mart 2024 16:38
Polisin gece mesaisi zorluğu

Gece çalışmak insanı yıprattığı ve yaşından fazla gösterdiği ve erken ölümlere sebeb olduğu aşikar. ne geceye giderken ne geceden çıkınca uyuyamayan ben için uyku saatleri yalnızca akşam 10 ve sabah 10 olan bana ne önerirsiniz? gece 2 de üçte de yatsam sabah 6 da kalkıyorum. benim uyku saatim 10 ve sabah 6 dır. başka saat dilimleirnde uyuyamıyorum. gece 1 de yatsam sabah 6 da ayaktayım. 12 yada 1 de yatsam uyku ve gece benim için bölünmüş oluyo. geceye giderken sıfır uyku geceden çıkınca da sıfır uyku. denemediğim bişey kalmadı. alışma falan değil benim uyku saatim sadece akşam 10 ve sabah 6 dır. uykusuz olduğum zaman gergin sinirli oluyorum. hayat kalitesi uykuyla kaliteli bir uykuyla artar. malesef geceleri çok zorlanıyorum.


88my
Genel Müdür
01 Mart 2024 16:42

önce doktora git durumu anlat, gündüz uyayamadığını gece de uyanık kalamadığını belirt, rapor alırsan kuruma ver, olmazsa psikoloğa git durumunu anlat, gece görev yaparken işe dikkatini veremediğini silahı kullanma durumunda hata yapma olasığının çok fazla olduğunu açıkça belirt, şu aşamada en hızlı çözüm bu olur, tabi referansın varsa onu kullan.

Diğer türlü teşkilatın düzeleceğini, gece mesailerinin kısaltılacağını beklersen yolun çok uzun.


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
01 Mart 2024 16:46
bunlar için biraz daha bekleyeceğim
88my, 48 dk. önce

önce doktora git durumu anlat, gündüz uyayamadığını gece de uyanık kalamadığını belirt, rapor alırsan kuruma ver, olmazsa psikoloğa git durumunu anlat, gece görev yaparken işe dikkatini veremediğini silahı kullanma durumunda hata yapma olasığının çok fazla olduğunu açıkça belirt, şu aşamada en hızlı çözüm bu olur, tabi referansın varsa onu kullan.

Diğer türlü teşkilatın düzeleceğini, gece mesailerinin kısaltılacağını beklersen yolun çok uzun.

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