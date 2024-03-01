Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mart 2024 16:44
Haydi ne işe yarar?

HAYDİ'nin iş tanımı nedir arkadaşlar. Böyle boş boş TDP gibi birimlerde yatan (torpilli) personeller sayesinde 12/24 veya çakma 12/36 dan kurtulamıyoruz. Sonra polis eksik diyorlar.. Bu düzen asla değişmeyecek..

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