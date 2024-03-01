Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mart 2024 17:13
Performans notu mobbing

Abilerim başka bir ile tayin olmama rağmen eski çalıştığım amirim performans notumu 3 olarak girmiş bu konuda mobbing davası açabilirmiyim (aynı ekipte aylarca beraber çalıştığım şefime 5 vermiş)


Mohikann79
Aday Memur
01 Mart 2024 17:14

İtiraz dilekçem olumsuz geldi bu arada

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