Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mart 2024 17:13
Performans notu mobbinge girer mi?

Abilerim başka bir ile tayin olmama rağmen eski çalıştığım amirim performans notumu 3 olarak girmiş bu konuda mobbing davası açabilirmiyim (aynı ekipte aylarca beraber çalıştığım şefime 5 vermiş)


Mohikann79
Aday Memur
01 Mart 2024 17:14

İtiraz dilekçem olumsuz geldi bu arada


KüççükPolis
Aday Memur
01 Mart 2024 17:47
Mobbing tanımını okumanı öneririm.

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
01 Mart 2024 18:05
aynı amirden kaç tane performans notun var öncedende verdiyse o notlar kaç
KüççükPolis, 2 saat önce
Mobbing tanımını okumanı öneririm.

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
01 Mart 2024 18:06
yanlış alıntı yaptım kusura bakma
siyahbeyaz88, 1 saat önce
aynı amirden kaç tane performans notun var öncedende verdiyse o notlar kaç

Mohikann79
Aday Memur
01 Mart 2024 18:38

Adayken 2 not verdi 4.25 diğeri 4.70

siyahbeyaz88, 1 saat önce
aynı amirden kaç tane performans notun var öncedende verdiyse o notlar kaç
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