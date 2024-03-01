Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Mart 2024 18:26
Tarım Orman yardımcı hizmetlerde Ünvan Değişikliği

Merhabalar. Son alımda tarım ve orman bakanlığına destek personeli temizlik olarak atandım. Fakat aktif olarak hukuk fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Hem okuyup hem çalışmak istiyorum. Kadroyu aldıktan Ve stajımı tamamladıktan sonra ünvan değişikliği yaparak bakanlıkta avukat kadrosuna geçiş yapabilir miyim? Yardımcı hizmetler sınıfından böyle bir yükselme mümkün mü? Destek personeli şoförlerde aynı sınıfta mı şoför olarak atamam gerçekleşseydi ünvan değişikliği yapmamda farklılık olur muydu? Bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Jandarmada 1 Sene Yedek Subay Yaptıktan Sonra, Sözleşmeli Personel Olunca Yıllık İzine Etki Edip EtmGüvenlik kulubesine misafir gelmesisözleşmeliden kadroya geçen yeniden atanabilir mi?Geç ek mal bildiriminde bulunmakBecayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar3+1 sözleşmeli personel tayin Pskiyatrik sağlık sorunları ve 4/b4/B Sözleşmeli Personel ve Kadrolu Memur Arasındaki Fark?Koruma ve güvenlik mesaiSözleşmeli Personel Eş durumu tayin

Sözlük

Şahane Hayat 1 İyi hissetttirmek. 1 Sevgilinin farklı partnerle tango kursuna yazılması 7 film analizi 3 beyonce 1 bir araba laf 1 Sırt dekoltesinin modasının tarihin tozlu yapraklarında yerini a 5 hinnom vadisi 1 ruh ikizini bulamamış insan 2 karıştıran savaşı 2

Son Haberler

Boks ringi değil AVM: Ellerine geçirdikleri sandalyeleri birbirlerine fırlattılarBağımsız İBB başkan adaylarının oy pusulasındaki yerleri belirlendiBorsa günü düşüşle tamamladıGenel Kurul'da 8. Yargı Paketi'nin görüşülmesine devam ediliyor'Batı'nın onurlu insanları Gazze'deki vahşete artık kayıtsız kalmıyor'

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!