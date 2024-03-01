Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Mart 2024 18:27
Başka şehirden rapor almak
Nişanlım için rapor almamız lazım hafta sonu acilden almak gerekiyor diyende var pazartesi polinikten hangisi doğru bilen biri yardımcı olursa sevinirim

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
01 Mart 2024 19:06

Pazartesi alman uygun değil. Yönetmelik açık bu konuda


hakankayitbay
Aday Memur
01 Mart 2024 19:08
Teşekkürler inşallah acil doktoru zorluk çıkartmaz
SorunCevaplayıN, 18 dk. önce

Pazartesi alman uygun değil. Yönetmelik açık bu konuda

Toplam 2 mesaj

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