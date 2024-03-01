Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Mart 2024 19:15
seçim görevine gitmemenin cezası
bu insanlık dışı 24 saate yaklaşan stres dolu mesaiye katlanmak zorunda olmamanın cezası nedir. cevabı bilenler yazsın lütfen. parası neyse verip gitmeyebiliyor muyuz?

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