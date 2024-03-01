Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Mart 2024 20:02
İl dışından rapor alınabilir mi?

Şehir dışından aldığım rapor hastanemde sayılırmı? Özel hastaneden alacagım 7 günlük?


afilun
Memur
01 Mart 2024 21:00

Sorun çıkarmak için şu yazdığınız bile yeterli olur. Hatta hiç bir mazeret sunmadan Hakem hastaneye sevk edebilirler. Fakat bir kaçış yöntemi olarak bir gün yıllık izin ile o ilde geçireceginizi beyan edin ve raporu öyle alın. İ

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