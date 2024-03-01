Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mart 2024 21:19
2024 Genel Atama Dönemi Tercihleri
Tercih dönemi herkes için hayırlı olsun. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin inşallah.

Fenerbahce19.07
Memur
01 Mart 2024 21:38
Amin Amiiinnnnnnnnnn

alpturk_64
Şef
01 Mart 2024 21:47
Amin inşallah
Toplam 2 mesaj

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