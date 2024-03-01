Sözleşmeliden Kadroya Geçmiş Memurun Tayin Hakkı

Merhabalar;

2020 kasım ayında sözleşmeli mühendis olarak bir kamu kurumunda işe başladım.2023 Mart ayında kadroya geçtim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sitesinde 2022 kasım ayından önce sözleşmeli olarak atananlar için aşağıdaki yazı yazılmış.

https://www.csgb.gov.tr/haberler/kamudaki-sozlesmeli-personelin-kadroya-gecirilmesini-iceren-kanun-teklifi-meclis-ten-gecerek-yasalasti/

Düzenlemeyle 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamdakilerin, memurluğa geçmelerinin ardından 1 yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkını elde edebilecekler. 458 bin 615 sözleşmeli personel; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi haklara sahip olacak.

Fakat internette gördüğüm bazı yazılarda, tayin için sözleşmeli geçen süreler dahil olmak üzere 4 yıl (3+1) beklemek gerektiği yazmakta.

Şimdi ben 4 yılımın dolmasını mı bekliyecem yoksa tayin hakkım gelmiş mi? Buna bir açıklık kazandırılmasını istemekteyim arkadaşlar.