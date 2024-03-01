Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


01 Mart 2024 21:23
Sözleşmeliden Kadroya Geçmiş Memurun Tayin Hakkı

Merhabalar;

2020 kasım ayında sözleşmeli mühendis olarak bir kamu kurumunda işe başladım.2023 Mart ayında kadroya geçtim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sitesinde 2022 kasım ayından önce sözleşmeli olarak atananlar için aşağıdaki yazı yazılmış.

https://www.csgb.gov.tr/haberler/kamudaki-sozlesmeli-personelin-kadroya-gecirilmesini-iceren-kanun-teklifi-meclis-ten-gecerek-yasalasti/

Düzenlemeyle 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamdakilerin, memurluğa geçmelerinin ardından 1 yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkını elde edebilecekler. 458 bin 615 sözleşmeli personel; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi haklara sahip olacak.

Fakat internette gördüğüm bazı yazılarda, tayin için sözleşmeli geçen süreler dahil olmak üzere 4 yıl (3+1) beklemek gerektiği yazmakta.

Şimdi ben 4 yılımın dolmasını mı bekliyecem yoksa tayin hakkım gelmiş mi? Buna bir açıklık kazandırılmasını istemekteyim arkadaşlar.

Çok Yazılan Konular

İyi çalışmalar arkadaşlar bir sorum vardıHizmetli Unvan DeğişikliğiKurum değişikliği Hk. Bulunduğun kadro ile kurumdan kuruma geçiş yapılabilinir mi?Şube müdürü ile mühendisin ek ödeme oranlarıDestek personeli (şoför) kadroya geçince gih mi yhs mi olur??Programcı-Çözümleyici Olarak Çalışan Teknik Bölüm (Mühendislik,İstatistik,Fizik,Mat.,Teknik Öğrt. vbEmeklilikte yaşı bekleyerek emekli olma08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla olamaz.Evrak dağıtım

Sözlük

hypothetical questions 2 Sırt dekoltesinin modasının tarihin tozlu yapraklarında yerini a 5 russel williams 1 ruh ikizini bulamamış insan 2 İyi geceler sözlük 1 turgut uyar 1 yazıp yazıp silenler 3 Şahane Hayat 1 hayalhanem 2 2024 Paris Olimpiyatları 1

Son Haberler

'At eyeri' kavgası kanlı bitti: 13 yaşındaki çocuk öldürüldüAlmanya'daki cinayet şüphesi Mardin'de mezar açtırdıAli Yalçın: Emek için, ekmek için irade koymaya devam edeceğizYaren Leylek 13. kez Balıkçı Adem Amca'ya kavuştuBakan Kacır: Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimizin yıldızı parlayacak

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!