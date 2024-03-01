Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mart 2024 22:23
TAYİN AÇIKLANDIKTAN SONRA DURDURMA ?
İyi akşamlar devrelerim ve şeflerim, ipkam kabul olmazsa tayinim çıktıktan sonra durdurma verebilir miyim, nasıl verebilirim, ilişiğimi kesmeden mi yapmak gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim

Delidolu66
Memur
01 Mart 2024 22:34
Aslında tayin durdurma diye bir şey yoktur. İpkan kabul olmayıp ataman olduğunda, çalıştığın il, ilişiğini kesmiyor. Bunuda çalıştığın ilin il Emniyet müdürü yapıyor. olası böylesi bir durumda ilişiğini kesmeden bunu yapman gerekir. Bunun için de iyi referans yada il Emniyet müdürlüğüne çıkıp durumunu anlatmam gerekir.

Delidolu66
Memur
01 Mart 2024 22:46
Neden eksi verdiniz anlamadım. Ben bilgimi yazdım. yanlış bir şey yazdıysam söyleyin. Doğrusunu da bilen varsa buyursun yazsın.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarFetö idari soruşturma süreciJandarma personeline yapılan zamSayın İçişleri Bakanı Ahmet Hakan'ın konuğuYaka kamerası geliyormuşBatıya dönecek personelin %75'i İstanbul'a atanacak duyumuFetö sadece adli soruşturma98/b ihraç psikiyatri

Sözlük

Neslihan ipek kobaner 1 ming midyesi 1 bizi mutlu eden yemekler 1 Abartılmış lezzetler 2 Fenerbahce'yi bitireyim derken türk futbolunu bitirmek 2 bir araba laf 1 İyi geceler sözlük 1 yazıp yazıp silenler 3 Aynebilim 1 Dinlenilme ihtiyacı 3

Son Haberler

'At eyeri' kavgası kanlı bitti: 13 yaşındaki çocuk öldürüldüAlmanya'daki cinayet şüphesi Mardin'de mezar açtırdıAli Yalçın: Emek için, ekmek için irade koymaya devam edeceğizYaren Leylek 13. kez Balıkçı Adem Amca'ya kavuştuBakan Kacır: Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimizin yıldızı parlayacak

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!