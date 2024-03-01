TAYİN AÇIKLANDIKTAN SONRA DURDURMA ?

Aslında tayin durdurma diye bir şey yoktur. İpkan kabul olmayıp ataman olduğunda, çalıştığın il, ilişiğini kesmiyor. Bunuda çalıştığın ilin il Emniyet müdürü yapıyor. olası böylesi bir durumda ilişiğini kesmeden bunu yapman gerekir. Bunun için de iyi referans yada il Emniyet müdürlüğüne çıkıp durumunu anlatmam gerekir.

Aslında tayin durdurma diye bir şey yoktur. İpkan kabul olmayıp ataman olduğunda, çalıştığın il, ilişiğini kesmiyor. Bunuda çalıştığın ilin il Emniyet müdürü yapıyor. olası böylesi bir durumda ilişiğini kesmeden bunu yapman gerekir. Bunun için de iyi referans yada il Emniyet müdürlüğüne çıkıp durumunu anlatmam gerekir.