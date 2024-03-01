Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mart 2024 22:23
Tayin açıklandıktan sonra nasıl durdurma verilir

İyi akşamlar devrelerim ve şeflerim, ipkam kabul olmazsa tayinim çıktıktan sonra durdurma verebilir miyim, nasıl verebilirim, ilişiğimi kesmeden mi yapmak gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim


Delidolu66
Memur
01 Mart 2024 22:34
Aslında tayin durdurma diye bir şey yoktur. İpkan kabul olmayıp ataman olduğunda, çalıştığın il, ilişiğini kesmiyor. Bunuda çalıştığın ilin il Emniyet müdürü yapıyor. olası böylesi bir durumda ilişiğini kesmeden bunu yapman gerekir. Bunun için de iyi referans yada il Emniyet müdürlüğüne çıkıp durumunu anlatmam gerekir.

Delidolu66
Memur
01 Mart 2024 22:46
Neden eksi verdiniz anlamadım. Ben bilgimi yazdım. yanlış bir şey yazdıysam söyleyin. Doğrusunu da bilen varsa buyursun yazsın.

Persnelci
Şube Müdürü
01 Mart 2024 22:59
Eksi vermeye gerek yok dogru söylüyor birim amiri ilisik kesmesin derse kesmezsin durdurma sadece lafta istedikleri zaman il birimide dairede ilisgi bir anda kesebilir yani
Delidolu66, 2 saat önce
Neden eksi verdiniz anlamadım. Ben bilgimi yazdım. yanlış bir şey yazdıysam söyleyin. Doğrusunu da bilen varsa buyursun yazsın.

Hidayet2534
Aday Memur
02 Mart 2024 00:24
Geçerli bir mazaret belirterek dilekçe verince ilişik kestirmiyorlar. Doğal olarak durdurmuş oluyorsun. Ben Şarka giderken 34 ilinde +1 sene kaldım.
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