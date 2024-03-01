Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mart 2024 22:27
Bir fikrim var!!
mutlaka birinin aklına da geşmiştir bu konu ama yazışmalarda görmedim hiç Malum EGM tayin dönemi.bu konu yüzde 99un yıllardır kanayan yarası. buna bir çözüm olarak şöyle bir çalışma yapılsa (örnekler çoğaltıla bilir) kapalı bir becayiş sistemi gelse şöyle yani alım satım ticarete dönemeyecek şekilde sistem kurulsa sistem üzerinden kimse kimseyi görmeden bilmeden gitmek istediği yere istek açsa akabinde beklemeye geçse karşısına gelmek isteyen de ona istek atsa ve eşleşip yazışmalar yapılıp becayiş olsa. hatta şöyle ki bunun külfeti teşkilata yüklenmesin yani yol, harcırah vs olmasın. biraz daha abartıp teşkilata becayiş parası versek bile kabul göre bilir saygı ve sevgilerimle.

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