Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


01 Mart 2024 23:40
2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ingiltere

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ingiltere

Merhaba arkadaşlar 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2. dönem başvurum kabul oldu. İngiltre'ye gideceğim. Benimle aynı ülkeye giden arkadaşlar varsa bir whatsapp grubu kuralım vize vb. işlemler ilgili birbirimizle iletişim halinde olalım isterim. dileyenler bana buradan veya özelden mesaj yazabilir.

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