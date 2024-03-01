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Editörler : supporters.


01 Mart 2024 23:44
Borç verdim alamıyorum lütfen yardım
Bir arkadaşıma borç verdim ancak alamıyorum para banka üzerinden gönderildi nasıl alabilirim mahkeme dava vs. Teşekkürler şimdiden

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