Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Mart 2024 23:54
İcra kesintisi

Merhabalar. Benim şu an icra kesintim var maaşımdan. Es durumumdan dolayı kurum değişikliği olunca kesinti devam eder mi ?

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