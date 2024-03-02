Seçim görev ücreti

Arkadaslar 14 mayıs seçimlerinde 3 bin tl bir ücret almıştık. Bu secimde acaba ne kadar bir ücret alırız? ya da alabilir miyiz

Arkadaslar 14 mayıs seçimlerinde 3 bin tl bir ücret almıştık. Bu secimde acaba ne kadar bir ücret alırız? ya da alabilir miyiz