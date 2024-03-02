Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Mart 2024 00:53
Göreve iade edilen memurun izin hakları

İdari disiplin soruşturması sonrası memurluktan ihraç edildim. 2 yıl sonunda Mahkeme kararı ile göreve iade edildim. Görevde olmadığım yıllara ait yıllık izin haklarını kullanabilir miyim. Bu konuda emsal karar var mı. Saygılar emekçiler...

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