Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mart 2024 01:21
Sağlık çalışanı eşlerin nöbetlerinin ayarlanması

Eşim devlet hastanesinde hemşire. Gece görevli olduğum günler ona da gece nöbeti yazılmaması ile ilgili olarak bir yönetmelik bilen var mı. Küçük çocuk olması nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.


xLmx
Şef
02 Mart 2024 01:47
aynısı başımda var. maalesef resmi olarak öyle bişey yok

AlperTungacı
Aday Memur
02 Mart 2024 01:58
kurumlarınıza durumunuzu anlatır şekilde yazılı olarak başvurun dilekçe yazın kapatılan personel başkanlığının bu konuda görüşleri vardı. yardımcı olmak zorundalar
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