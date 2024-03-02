bes fonları

Selamün Aleyküm. Bireysel emeklilik fonlarında teknolojiue yönelik yeni fonlar çıkmış. Bilgisi olan şeflerim bilgi verebilirmi. BHT yapmayı düşünüyorum 100de100 5 yılda ne olur ne kadar gider. ALİ ve ATE şuan ama onlar 5 yılda vereceğini vermiş gibi

Selamün Aleyküm. Bireysel emeklilik fonlarında teknolojiue yönelik yeni fonlar çıkmış. Bilgisi olan şeflerim bilgi verebilirmi. BHT yapmayı düşünüyorum 100de100 5 yılda ne olur ne kadar gider. ALİ ve ATE şuan ama onlar 5 yılda vereceğini vermiş gibi