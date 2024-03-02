Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mart 2024 09:30
MEMLEKETE TAYİN OLMA OLASILIĞI

Arkadaşlar memleketi büyük şehir statüsünde olanların memlekete tayin olma olasılığı nedir .. polis okulu - batı görevi - şark görevi derken 15 yıl geçti .. ilk sıraya memleketi yazdım (33 ili) .. sizce verirler mi


KüççükPolis
Aday Memur
02 Mart 2024 10:59
Mersin ve Adanalı polislerin tercihleri "Mersin,Adana,Niğde"hepsi bu şekilde tercih yaptığı için bir yığılma olabilir hakkınızda hayırlısı.
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