Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Mart 2024 10:47
aynı şehirdeki adliyeler arasında geçiş yapılıyor mu

Adalet Bakanlığında aynı şehirdeki adliyeler arasında geçiş yapılıyor mu, yapılıyor ise geçmek zor mu? 4A lı olarak başlıcam ne zaman tayin talep edebilirim?


Plantrex
Aday Memur
02 Mart 2024 10:56

Aynı şehir değil, aynı komisyona bağlı olup olmamasına bakmalıyız. Aynı komisyona bağlı adliyeler arasında, komisyon kararı ile geçiş yapabilirsiniz. Aynı şehirde olup da farklı komisyona bağlı adliyelerde ise özel durum ya da havuz tayini gibi durumlar söz konusu olacaktır.

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