Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Mart 2024 11:05
Sağlık Bakanlığı Arşiv Araştırmasında Kardeşe Bakılır mı?

Arkadaşlar merhaba, Sağlık Bakanlığı'na atandım ve evraklarımı teslim ettim. Bundan sonra galiba arşiv araştırması süreci başlayacak. Benim bir süredir aklıma takılan bir konu var. Benim kendi adıma hiçbir adli sicil kaydı, arşiv kaydı, dava veya soruşturmam yok. Yani temizim diyebilirim. Ancak kardeşimin (kendisi 25 yaşında) devam eden bazı dolandırıcılık davaları var, henüz kesinleşmemiş. Kendisi benimle aynı yerde ikamet etmiyor ve iletişimim de yok uzun zamandır. Acaba kardeşimin bu durumu, benim arşiv araştırmamı olumsuz etkiler mi? Sırf bunu düşünmekten, kimseye doğru düzgün atandığımı bile söyleyemedim.

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