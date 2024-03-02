Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


02 Mart 2024 11:16
696 KHK'lı İşçi Görevlendirme

Merhaba arkadaşlar,

696 khk ile taşerondan kadroya alınan işçiler arasından, eğitim ve beceri durumuna göre kurumun ihtiyacına binaen görevlendirme yapılabilir mi?

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