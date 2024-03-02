Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mart 2024 11:33
3600 ek gösterge ile ilgili

Merhaba seneye yipranmayla beraber 19 yıl hizmetim olcak 1. Dereceye düşeceğim kısmetse,3600 ek gostergem olcak,malulen emekli olma durumumda faydalanabilirmiyirum yoksa 30 yıl hizmetim gerekli bilgisi olan varmı?

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