Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Mart 2024 12:21
guvenlik sorusturmasi
6ay cezam vardi hagb aldim 5 yil suca karismama sarti var 2022 de karar alindi hemsire olabilir miyim suan

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