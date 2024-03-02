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Editörler : supporters.


02 Mart 2024 12:46
Mart Ayı enflasyon tahminleri?

Pazartesi gece (05.03.2024 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde LPG otogazda 84 kuruş zam bekleniyor.


sifonyally
Şube Müdürü
02 Mart 2024 12:48

Pazartesi günü PİLİÇ eti ürünlerinde %6-10 arasında zam geliyor.

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