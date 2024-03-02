Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mart 2024 12:51
Eklemlere platin takılması hangi sağlık dilimine girer

Hayırlı görevler kıymetli meslektaşlarım.Görev esnasında yaralanmalı trafik kazası geçirdim.El bileğime 9,diz kapağıma 7 adet platin takıldı.Şu an Dr raporluyum.daha önce böyle bir durum başına gelen meslektaşım varmı?Hastaneye sevk olunca hangi dilim rapor gelir.Bilgisi olan arkadaşlardan kıymetli fikirlerine ihtiyacım var.şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar

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