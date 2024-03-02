Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Mart 2024 14:07
Saç Traşı & Ek Ders ücreti

2021 yılının sonunda gitmeye başladığım berber, o zaman saçımı 40 TL'ye kesiyordu. Geçen hafta 280 TL'ye kesti. 2 senede 7 kat artış var...

Ek dersimiz 2 senede ne kadar arttı?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
02 Mart 2024 14:12

Gittiğin berberin ham maasi mi var


morisco_1982
Şef
02 Mart 2024 14:27
İstanbul'da 120 TL ye kestiriyorum saçı sizde baya pahalı
SorunCevaplayıN, 28 dk. önce

Gittiğin berberin ham maasi mi var

Toplam 2 mesaj

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