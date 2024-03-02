Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


02 Mart 2024 15:08
İhtisas Merkezi Müdürlüğü Memur alımı

Selamun aleyküm değerli hocalarım memur mülakatına giren var mı ?Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Mülakatı ile arasında ne gibi farklar var ilginiz için teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

DİKAB Öğretmenliği alımı08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla olamaz.

Sözlük

Sadece burnu üşüyen insan 4 Dinlenilme ihtiyacı 4 biber salçası 2 Fenerbahce'yi bitireyim derken türk futbolunu bitirmek 1 bir araba laf 1 Sırt dekoltesinin modasının tarihin tozlu yapraklarında yerini a 5 sanat filmi 1 Pınar BK 2 mitomani 1 günaydın sözlük 2

Son Haberler

Savunma sanayiinde ihracat rekoruSağlıkçılardan Gazze'ye saldırılara tepki için sessiz yürüyüşBakan Şimşek: Program çalışıyore-teminat mektubu işlemlerde usul ve esaslar belirlendiErdoğan: Sıkıntıları yine biz çözeceğiz

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!