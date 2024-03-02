Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Mart 2024 15:18
eş durumu bölge sorunsalı
ikisi de kadrolu sağlık bakanlığında, biri illerarası tayinle gitti, diğeri eş durumu dilekçesi verdi. d grubu 1.bölgeden d grubu 2.bölgeye gidilcek, red ihtimali var mı? kaç günde cevap geliyor, il emrine dilekçe cevabı gelince mi düşülüyor?

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