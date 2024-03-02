KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


02 Mart 2024 15:33
ÜNİVERSİTE OKUMADAN KPSS ÖNLİSANSA GİRİLEBİLİR Mİ

Merhaba iyi forumlar bildiğiniz gibi KPSS tarihleri geriye çekildi . Önceden insanlar daha üniversite yeni kayıt yaptığında KPSS'ye girebiliyordu . Şimdi bu şartlarda sınava girilebilir mi şimdiden teşekkür ediyorum. NOT:İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde Makine mühendisliği kaydım var.Ama gitmedim üniversiteye ek olarak açıktan havacılık yönetimi okuyorum bi faydası olur mu?

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