Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Mart 2024 18:14
Engel durumu ve öğretmenlik

Yüzde 66 ruhsal ve duygusal engelli biri kamuda öğretmen olabilir mi?


Unutmasakinevlat
Aday Memur
02 Mart 2024 19:50
böyle bir engel türü varmi ortopedik mi

Adamhak66
02 Mart 2024 19:56

Ruh hastalığı ile alakalı

Unutmasakinevlat, 9 dk. önce
böyle bir engel türü varmi ortopedik mi
Toplam 2 mesaj

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