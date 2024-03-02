Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Mart 2024 18:26
Sağlık Kurulu Raporu Skalyoz

HVKK da sözlesmeli astsubayliktan muvazzaf astsubayliga gecmek icin saglik kurulu raporu icin basvuruda bulundum ortopedi doktoru 631A tanisi koydu 15 derece skalyoz olduğunu soyledi kuruldan gecme durumumuz nedir?


Sevkiguzel
Aday Memur
02 Mart 2024 18:28
içiniz rahat olsun 20 nin üzeri sınır

Gnmd123
02 Mart 2024 18:32

Sagolun hocam


Gnmd123
02 Mart 2024 18:34

Bu arada 63A1 dicektim yanlis yazmisim

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