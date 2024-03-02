Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


02 Mart 2024 18:45
Afyonlu bay bayan memurlar
Merhaba arkadaşlar bende afyonluyum bu konuyu kendimde dahil afyonlu bay bayan memurların tanışması için açtım buradan tanışıp konuşabilirsiniz

aday0992
Aday Memur
02 Mart 2024 18:47
Bu arada erkeğim ve 24 yaşımdayım bayan sanıpta yazmayın arkadaşlar
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kelime türetmece oyunuSon iki harften kelime bulma oyunuGececi tayfa 3 Harf Oyunu.slx:)))Hiç birinizi sevmiyorum.Sessizlik lütfenAfyonlu bay bayan memurlar Hangi şarkıyı dinliyorsun?

Sözlük

günaydın sözlük 2 hayalhanem 2 İyi hissetttirmek. 1 Pınar BK 2 biber salçası 2 Gece gündüz memurlar.net'de takılmak 1 eti cicibebe 2 Fenerbahce'yi bitireyim derken türk futbolunu bitirmek 1 turgut uyar 1 Sadece burnu üşüyen insan 4

Son Haberler

Bakan Fidan'ın Antalya'da diplomasi trafiği devam ediyorBakan Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı: Hayırlı olsunPakistan'da şiddetli yağış: 17 ölü, 23 yaralıAKINCI bir testi daha başarıyla tamamladıEdirne'de 19 kilometrelik TIR kuyruğu

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!