Çevre ve Şehircilik Bak. teknik personel alımı konusu artık netleştirilmeli

Haftalardır Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teknik personel alımı yapıp yapmayacağı konusunda bilgi almaya çalışıyoruz ancak birbiriyle çelişkili bir sürü şey söyleniyor. Kurum içinden edinilen gayri resmi duyumlara göre illerin personel talepleri bakanlık merkeze bildirilmiş durumda. Kurumu telefonla aradığımızda ise şu an personel alım planlaması olmadığı söyleniyor. Telefona cevap veren kişilerin normal memur olduğu düşünülürse henüz kesinleşmemiş bir personel alımı için olumlu konuşmalarını beklemiyoruz ancak gayri resmi bilgiler yeni bir personel alımı planlandığını gösteriyor.

Alım bekleyen binlerce mimar ve mühendis olarak memurlar net'in artık bu konuda bir girişimde bulunmasını ve durumu netleştirmesini talep ediyoruz.