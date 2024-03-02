Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mart 2024 19:22
Ordu'da nerde çalışılır?
herkese hayırlı günler hayırlı görevler.Ordu'ya tayin olması halinde hangi ilçelerde lojman var? 2 tane ilkokul öğrencisi çocuğum var. sahil ilçeleri içinde bayan polisler için rahat olabilecek yerler var mı?ekonomik olarak kiralar malum. yardımcı olabilecek meslektaşlarımız varsa çok sevinirim

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
02 Mart 2024 19:40
sıralama şu şekilde olsun: 1 Gülyalı 2 Perşembe 3 Ordu Merkez 4 Fatsa 5 Ünye Ordu rotasyonun çok olduğu bir il. çok uzak ilçeleri var

s.avanoglu
Aday Memur
02 Mart 2024 19:42
çok teşekkür ederim. ilçelerde lojman var mı peki

Milanoo
Aday Memur
02 Mart 2024 19:44

Akkuş iyi cok rahat yer


s.avanoglu
Aday Memur
02 Mart 2024 19:50
lojman merkezde 2 tane varmış. 1i emniyete yakın, diğeri uzakmış tokide dediler. ilçelerde var mı lojman
Toplam 4 mesaj

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