Ordu'da nerde çalışılır?

herkese hayırlı günler hayırlı görevler.Ordu'ya tayin olması halinde hangi ilçelerde lojman var? 2 tane ilkokul öğrencisi çocuğum var. sahil ilçeleri içinde bayan polisler için rahat olabilecek yerler var mı?ekonomik olarak kiralar malum. yardımcı olabilecek meslektaşlarımız varsa çok sevinirim

herkese hayırlı günler hayırlı görevler.Ordu'ya tayin olması halinde hangi ilçelerde lojman var? 2 tane ilkokul öğrencisi çocuğum var. sahil ilçeleri içinde bayan polisler için rahat olabilecek yerler var mı?ekonomik olarak kiralar malum. yardımcı olabilecek meslektaşlarımız varsa çok sevinirim