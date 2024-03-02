Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Mart 2024 19:45
hagb
2008 de basit yaralamadan hagb aldım şuan adli sicil kaydım temiz bir suçum yok işlemedim,uyaptan bakılınca dosya evrak duruşma yok atandım memurluğa engel olurmu

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