Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mart 2024 19:51
Doğudan Batıya ilk ipka
Cümleten hayırlı günler, şu anda 2. şark atamamın yapıldığı 4 senelik bir ildeyim ve ilk şarkımı farklı bir ilde yaptığımdan dolayı 2. senemde tercih listesi açıldı ve yeni çocuğumun olduğundan ve hemen batıya dönmemek istediğim için ipka isteyerek tercih verdim.Bu sene ilk ipkamın bozulma ihtimali nedir ve ipkam kabul olmadığı takdirde kalabilme ihtimalim var mı?

Gktrk61
Aday Memur
02 Mart 2024 19:53

2.şarka gönüllü mü gitmişsiniz?


Ottomanempire06
Aday Memur
02 Mart 2024 19:54
Evet gittiğim batı ilinde 3. senemi tamamladıktan sonra modül üzerinden gönüllü olarak doğu tercihi yaptım ve 4 seneyi doldurarak tekrar doğuya geldim
Gktrk61, 7 dk. önce

2.şarka gönüllü mü gitmişsiniz?

Toplam 2 mesaj

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