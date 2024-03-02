Doğudan Batıya ilk ipka

Cümleten hayırlı günler, şu anda 2. şark atamamın yapıldığı 4 senelik bir ildeyim ve ilk şarkımı farklı bir ilde yaptığımdan dolayı 2. senemde tercih listesi açıldı ve yeni çocuğumun olduğundan ve hemen batıya dönmemek istediğim için ipka isteyerek tercih verdim.Bu sene ilk ipkamın bozulma ihtimali nedir ve ipkam kabul olmadığı takdirde kalabilme ihtimalim var mı?

Cümleten hayırlı günler, şu anda 2. şark atamamın yapıldığı 4 senelik bir ildeyim ve ilk şarkımı farklı bir ilde yaptığımdan dolayı 2. senemde tercih listesi açıldı ve yeni çocuğumun olduğundan ve hemen batıya dönmemek istediğim için ipka isteyerek tercih verdim.Bu sene ilk ipkamın bozulma ihtimali nedir ve ipkam kabul olmadığı takdirde kalabilme ihtimalim var mı?